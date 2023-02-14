Минфин прокомментировал включение РФ в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

"Со своей стороны отмечаем, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен. Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок. В конечном итоге качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации тех стран, которые продолжают работу с нами, на обратную связь от них мы и будем опираться в дальнейшей работе", - указывает Минфин.