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27 минут назад

Минфин прокомментировал включение России в список несотрудничающих юрисдикций ЕС

ТАССиещё 2

Россия в феврале 2022 года внесла изменения в Налоговый кодекс, усовершенствовав режим специального административного района (САР), и довела до ЕС эту информацию, РФ неизвестны причины ее включения Евросоюзом в список несотрудничающих юрисдикций. Об этом сообщает во вторник Минфин России.

Минфин прокомментировал включение РФ в список несотрудничающих юрисдикций ЕС
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"Отмечаем, что в феврале 2022 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, которыми усовершенствован режим САР в соответствии с замечаниями ЕС, в том числе была предоставлена возможность переезжать в САР также российским компаниям, усилены требования для фактического присутствия в САР, ограничен период действия "дедушкиной" оговорки 2025 годом. Указанная информация была доведена до сведения Европейского союза", - говорится в сообщении.

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"Однако с марта прошлого года все контакты с ЕС в налоговой сфере приостановлены на неопределенный срок. Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый черный список ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны", - говорится в сообщении. Минфин указывает, что Россия продолжит совершенствовать свое налоговое законодательство.

В официальном пресс-релизе Совета ЕС указывается, что Россия включена в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере в силу несоответствия режима международных холдинговых компаний в САР стандартам ЕС эффективного управления в налоговой сфере.

Что означает нахождение в списке

Минфин поясняет, что нахождение России в черном списке ЕС означает, что государства - члены Евросоюза будут вправе применить к России меры административного и правового характера.

"Каждое государство ЕС может выбрать к применению не менее одной меры среди перечня этих двух типов, при этом применение всех мер из указанного списка одновременно не является обязательным", - поясняет министерство.

"Со своей стороны отмечаем, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен. Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок. В конечном итоге качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации тех стран, которые продолжают работу с нами, на обратную связь от них мы и будем опираться в дальнейшей работе", - указывает Минфин.

Во вторник Совет ЕС сообщил о включении России в черный список юрисдикций, не сотрудничающих в части налогового обмена. Одной из причин такого решения было названо неисполнение РФ обязательства по обеспечению добросовестной налоговой политики в отношении режима международных холдинговых компаний. Вторая причина - приостановление диалога с Россией по вопросам налогообложения.

Экономика,Минфин России,Совет Европы,ЕС,
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