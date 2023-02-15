Украина создаст двухмесячный запас топлива на случай кризиса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, что страна собирается создать запас топлива на случай кризис. Он отметил, что 14 февраля был одобрен законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктах.

Фото: Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

"В случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы как минимум на 61 день", - написал Шмыгаль.

Несколько дней назад украинское издание Enkorr сообщило, что партия американского дизельного топлива поступила на Украину в феврале. Это первая в истории страны поставка данного вида сырья из США.