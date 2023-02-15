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1 час назад

В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»

Lenta.ruиещё 8

Американский президент Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года, заявил известный журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. Об этом он рассказал в интервью Berliner Zeitung.

В США рассказали о переносе Байденом срока подрыва «Северных потоков»
Фото: ТАССТАСС

По словам Херша, многие участники этой операции считали ее безумной. Журналист поинтересовался, были ли заложены бомбы в Балтике в июне 2022 года.

«Да, они (американские водолазы-минеры — прим. "Ленты.ру") сделали это ближе к концу учений», — подчеркнул он.

Журналист уточнил, что в какой-то момент Байден занервничал и начал бояться. По мнению автора, Байден перенес подрыв и сделал так, чтобы исполнители могли дистанционно взорвать бомбу в любой момент.

Ранее Херш опубликовал расследование, согласно которому, взрывы на трубопроводах были осуществлены по распоряжению Байдена.

Экономика,Сеймур Херш,Джозеф Байден,
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