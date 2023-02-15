Западные СМИ раскрыли подробности о 10-м пакете санкций ЕС

Европейский союз готов заставить российские банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ в рамках последнего пакета санкций против Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложений.

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Получение контроля над Банком России и других государственных активов, находящихся под санкциями, рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств для содействия восстановлению Украины. Европейская комиссия также предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физическими лицами, находящимися под ограничениями, и предложила наложить штрафы — до 50 тысяч евро для физических лиц и 10% годового оборота для юридических лиц.

Последний пакет мер также введет обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелую технику, электронику и редкоземельные элементы. Также предложено запретить транзит товаров через РФ, чтобы снизить риск нарушения санкций, и ввести ограничения на ввоз в ЕС российского каучука и асфальта.

Под санкции также могут попасть «Альфа-Банк», «Росбанк», «Тинькофф Банк», а также Фонд национального благосостояния России.