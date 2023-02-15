В прошлом году нефтедобывающими компаниями России был разработан рекордный за десять лет объем нефтяных месторождений. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая глубина скважин составила 28 тыс. километров. Суммарное их число возросло почти на 7%, до более чем 7800.

Агентство обращает внимание на то, что такая динамика объясняет восстановление добычи нефти в стране во второй половине 2022 года в условиях дополнительных ограничений на продажи за рубеж.

13 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил о планах России поставить в текущем году в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Он также отметил, что годом ранее экспорт топливо из РФ составил 242 миллионов тонн, показав рост на 7,6%. На этом фоне стоимость нефти в мире замедлила падение. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent продемонстрировала падение на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара. Снижение нефти до заявление вице-премьера оценивалось в более чем 1%.