В США заявили о росте числа доносов об обходе антироссийских санкций

В начале текущего года в американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) поступило большое количество заявлений от осведомителей об обходе финансовыми организациями ограничений в отношении РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство зафиксировало свыше 100 сообщений. Примечательно, что такое же число заявок было направлено в FinCEN за предыдущие два года.

Подчеркивается, что такая тенденция связана с внесением корректировок в одну из существующих программ. Они были подписаны вместе с бюджетом на 2023 финансовый год объемом $1,7 трлн президентом Джо Байденом. Инициатива была дополнена системой вознаграждения. Так, «полезным» информаторам выплатят гонорар в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение рестрикций.

Теперь информаторы активно предоставляют сведения о разных правонарушениях. В частности, речь идет о помощи банков Москве в введении боевых действий на Украине, указывает агентство.