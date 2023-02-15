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22 минуты назад

В США заявили о росте числа доносов об обходе антироссийских санкций

Лера Букина

В начале текущего года в американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) поступило большое количество заявлений от осведомителей об обходе финансовыми организациями ограничений в отношении РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

В США заявили о росте числа доносов об обходе антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство зафиксировало свыше 100 сообщений. Примечательно, что такое же число заявок было направлено в FinCEN за предыдущие два года.

Подчеркивается, что такая тенденция связана с внесением корректировок в одну из существующих программ. Они были подписаны вместе с бюджетом на 2023 финансовый год объемом $1,7 трлн президентом Джо Байденом. Инициатива была дополнена системой вознаграждения. Так, «полезным» информаторам выплатят гонорар в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение рестрикций.

Теперь информаторы активно предоставляют сведения о разных правонарушениях. В частности, речь идет о помощи банков Москве в введении боевых действий на Украине, указывает агентство.

В ноябре Советом ЕС было единогласно утверждено решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе.

Экономика,Джозеф Байден,Казначейство США,Совет Европы,ЕС,
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