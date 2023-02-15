Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
15 минут назад

Израиль начал продавать свою нефть

Lenta.ru

В начале недели Израиль впервые в истории государства начал продажу нефти. Превратиться в экспортера стране, ранее серьезно зависевшей от импорта нефти и газа, позволила разработка месторождений в Восточном Средиземноморье, пишет Financial Times.

Израиль впервые в истории начал продавать свою нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Танкер Seliger класса Aframax, способный перевозить до 700 тысяч баррелей нефти, загружен на платформе Energean, работающей на месторождении Karish. Покупателем выступил крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol.

Karish является преимущественно газовым месторождением, однако продажа нефти позволяет эксплуатирующей компании сдерживать цены на газ внутри страны. Его ускоренная разработка стала возможной после того, как в осенью прошлого года Израиль и Ливан с помощью США договорились о демаркации морской границы, хотя переговоры шли десятилетия.

Ранее управление энергетической информации (EIA) минэнерго США спрогнозировало, что в марте добыча нефти в стране вырастет на 75 тысяч баррелей в сутки. Это позволит частично компенсировать последствия решения России на фоне западных санкций сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в том же месяце.

Нефть подорожала после введения ЕС потолка цен

В свою очередь лава Международного энергетического агентства Фатих Бирол ожидает, что по итогам года добыча российской нефти упадет на миллион баррелей в сутки и на столько же вырастет добыча в США.

Экономика,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители