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1 час назад

Госдолг Италии в 2022 году установил новый рекорд

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Размер государственного долга Италии в прошлом году установил новый рекорд.

Госдолг Италии установил новый рекорд
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ Италии.

По данным финансового регулятора, на 31 декабря 2022 года суверенная задолженность составила более €2,762 трлн, что на €84 млрд больше, чем годом ранее. При этом исторический максимум был достигнут в октябре, когда госдолг превысил €2,771 трлн.

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Как отметил президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, если разделить госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен €46 635.

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