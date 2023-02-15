Госдолг Италии установил новый рекорд

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ Италии.

По данным финансового регулятора, на 31 декабря 2022 года суверенная задолженность составила более €2,762 трлн, что на €84 млрд больше, чем годом ранее. При этом исторический максимум был достигнут в октябре, когда госдолг превысил €2,771 трлн.