Госдолг Италии установил новый рекорд

Размер государственного долга Италии в прошлом году установил новый рекорд.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦБ Италии.
По данным финансового регулятора, на 31 декабря 2022 года суверенная задолженность составила более €2,762 трлн, что на €84 млрд больше, чем годом ранее. При этом исторический максимум был достигнут в октябре, когда госдолг превысил €2,771 трлн.
Как отметил президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, если разделить госдолг на всех итальянцев, каждый гражданин оказался бы должен €46 635.