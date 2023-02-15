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1 час назад

Средняя цена на российскую нефть выросла

Lenta.ru

По итогам периода с 15 января по 14 февраля 2023 года средняя цена на российскую нефть марки Urals составила 50,51 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Средняя цена на российскую нефть выросла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с периодом с 1 по 31 января стоимость сырья выросла на 1,03 доллара, а если считать период с 15 декабря 2022 года по 14 января, то рост составил 3,69 доллара.

Несмотря на увеличение, средняя цена сырья остается на 15 процентов ниже потолка, установленного западными странами, а также на 20 долларов ниже той, что заложена в бюджете на текущий год.

Минфин определяет среднюю цену Urals по данным независимого ценового агентства Argus. Этот параметр непосредственно связан с суммой налогов и сборов, которые поступают в российский бюджет от продажи нефти. В начале января президент России Владимир Путин потребовал найти способ найти изменить индикативную цену, чтобы избежать проблем с наполнением казны.

По итогам обсуждения в правительстве решили установить максимальный дисконт по отношению к эталонному сорту Brent, чтобы решение компании предоставить клиентам большую скидку не сказывалось на бюджете. В апреле дисконт не должен превышать 34 доллара с барреля, что в соответствии с текущими котировкам означает минимальную цену Urals на уровне 51 доллара. В мае, июне и июле предусмотрено его снижение на три доллара, чтобы в итоге довести максимальный размер скидки до уровня 25 долларов.

Экономика,Владимир Путин,Минфин России,
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