Средняя цена на российскую нефть выросла

По итогам периода с 15 января по 14 февраля 2023 года средняя цена на российскую нефть марки Urals составила 50,51 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сравнению с периодом с 1 по 31 января стоимость сырья выросла на 1,03 доллара, а если считать период с 15 декабря 2022 года по 14 января, то рост составил 3,69 доллара.

Несмотря на увеличение, средняя цена сырья остается на 15 процентов ниже потолка, установленного западными странами, а также на 20 долларов ниже той, что заложена в бюджете на текущий год.

Минфин определяет среднюю цену Urals по данным независимого ценового агентства Argus. Этот параметр непосредственно связан с суммой налогов и сборов, которые поступают в российский бюджет от продажи нефти. В начале января президент России Владимир Путин потребовал найти способ найти изменить индикативную цену, чтобы избежать проблем с наполнением казны.