Reuters сообщил о планах ЕС отключить ряд российских банков от SWIFT

Еврокомиссия выступила за исключение нескольких российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters.

По данным агентства, речь идет об Альфа-банке, Тинькофф Банке и Росбанке. Автор не раскрывает название четвертой кредитной организации.

О планах ЕС ввести ограничения в отношении Альфа-банка, Тинькофф Банка, Росбанка, а также российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сообщило ранее агентство Bloomberg. Рестрикции будет введены в рамках десятого пакета санкций.

Согласно информации Reuters, новые санкции затронут российскую резину, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве.

Европейские государства, помимо прочего, запретят вещание арабской службы телеканала RT и усилят ограничения на экспорт в Россию ряда товаров, в частности транспортных средств и электронных схем.

Кроме того, ЕС выступает за ужесточение контроля над продажей спутниковых данных в КНР из-за якобы риска их передачи России.

По словам источников агентства, Европа также считает необходимым ввести дополнительные санкции на европейские совместные предприятия с Россией и обязательства по отчетности.