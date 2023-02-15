Reuters сообщил о планах ЕС отключить ряд российских банков от SWIFT

Еврокомиссия выступила за исключение нескольких российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters.
По данным агентства, речь идет об Альфа-банке, Тинькофф Банке и Росбанке. Автор не раскрывает название четвертой кредитной организации.
О планах ЕС ввести ограничения в отношении Альфа-банка, Тинькофф Банка, Росбанка, а также российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) сообщило ранее агентство Bloomberg. Рестрикции будет введены в рамках десятого пакета санкций.
Согласно информации Reuters, новые санкции затронут российскую резину, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве.
Европейские государства, помимо прочего, запретят вещание арабской службы телеканала RT и усилят ограничения на экспорт в Россию ряда товаров, в частности транспортных средств и электронных схем.
Кроме того, ЕС выступает за ужесточение контроля над продажей спутниковых данных в КНР из-за якобы риска их передачи России.
По словам источников агентства, Европа также считает необходимым ввести дополнительные санкции на европейские совместные предприятия с Россией и обязательства по отчетности.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в начале текущего года в американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN поступило большое количество заявлений от осведомителей об обходе финансовыми организациями ограничений в отношении РФ. Агентство зафиксировало свыше 100 таких сообщений. Примечательно, что такое же число заявок было направлено в FinCEN за предыдущие два года.