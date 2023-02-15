В Минфине РФ разъяснили пользу корректировки нефтяных налогов

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что корректировка нефтяного налогообложения позволит сохранить бюджету государства в 2023 году порядка 660 млрд рублей. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в Государственной думе, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не было бы дисконта. Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть», — сказал Сазонов о корректировке нефтяного налогообложения.

Он подчеркнул, что данная мера не является источником дополнительных средств в госбюджет. Однако это позволит сохранить бюджет на заложенном законом уровне. При этом Сазонов добавил, что сокращение добычи нефти в марте также заложено в корректировку нефтяных налогов.