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57 минут назад

В Минфине РФ разъяснили пользу корректировки нефтяных налогов

Газета.Ru

Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил, что корректировка нефтяного налогообложения позволит сохранить бюджету государства в 2023 году порядка 660 млрд рублей. Об этом он сообщил в ходе пленарного заседания в Государственной думе, передает РИА Новости.

В Минфине РФ разъяснили пользу корректировки нефтяных налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дисконт к российской нефти появился из-за санкций, если бы не было санкций — не было бы дисконта. Данная мера призвана сократить этот дисконт, который существует сейчас на российскую нефть», — сказал Сазонов о корректировке нефтяного налогообложения.

Он подчеркнул, что данная мера не является источником дополнительных средств в госбюджет. Однако это позволит сохранить бюджет на заложенном законом уровне. При этом Сазонов добавил, что сокращение добычи нефти в марте также заложено в корректировку нефтяных налогов.

14 февраля еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что сообщение вице-премьера России Александра Новака о планах по сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки добычи нефти в РФ в марте 2023 года было навязано санкциями западных стран. Эта мера не должна привести к росту биржевых цен на сырье.

Экономика,Алексей Сазанов,Александр Новак,Минфин России,Госдума,
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