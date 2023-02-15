В конгрессе США предупредили о риске дефолта

«Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрём 2023 года, то есть в IV квартале текущего финансового года», — цитирует доклад управления РИА Новости.