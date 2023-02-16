Аксаков пояснил, почему финансовая система России устояла перед санкциями

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление отечественная финансовая система справилась со всеми вызовами, доказала свою устойчивость и планомерно движется вперед. На этом пути создаются новые механизмы цифровых расчетов, защищающие от давления Запада не только российские компании, но и дружественные страны, которые стремятся наладить прочные деловые отношения с Россией. Об этом сообщил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе видеоинтервью в «Парламентской газете».

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Сегодня платежи и расчеты между российскими банками идут без всяких ограничений, система, связанная с картой МИР, работает очень эффективно, никто из владельцев Visa или MasterCard даже не заметил, что они прекратили обслуживание. Это стало возможным, благодаря созданной загодя ЦБ внутренней системе передачи финансовых сообщений и системе быстрых платежей, отметил Аксаков.

Сегодня быстрые платежи выходят на внешний уровень, ведутся переговоры с дружественными странами. Уже более 70 зарубежных организаций из 12 государств заключили соглашения с отечественным аналогом системы SWIFT.

Большие перспективы открываются перед цифровым рублем, со второго квартала в России приступят к его тестированию, предварительная работа Центрального банка в этом направлении уже проведена.