Набиуллина заявила об отсутствии перелома в борьбе с кибератаками

"Результат есть, не идеально. Удалось достичь не взрывного роста, хотя такой риск был. <...> Что можно увидеть по цифрам - количество атак растет, и эта тенденция будет продолжаться. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, успешность атак падает. Если посмотреть удельный вес мошеннических атак к безналичному товарообороту, то он снизился. Технология социальной инженерии продолжает доминировать, хотя ее вес несколько снизился, но это нас не должно успокаиваться, появятся другие технологии. На мой взгляд, перелома не произошло, конечно, к сожалению. <...> Я здесь не согласна с коллегами, что это иллюзия, что перелом произойдет. Мы должны его добиться", - сказала Набиуллина.