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1 час назад

Набиуллина считает, что число кибератак продолжит расти

ТАССиещё 2

Количество кибератак на российскую финансовую систему продолжит расти, перелома в борьбе с ними не произошло, но его нужно добиться. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Набиуллина заявила об отсутствии перелома в борьбе с кибератаками
Фото: ТАССТАСС

"Результат есть, не идеально. Удалось достичь не взрывного роста, хотя такой риск был. <...> Что можно увидеть по цифрам - количество атак растет, и эта тенденция будет продолжаться. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак, успешность атак падает. Если посмотреть удельный вес мошеннических атак к безналичному товарообороту, то он снизился. Технология социальной инженерии продолжает доминировать, хотя ее вес несколько снизился, но это нас не должно успокаиваться, появятся другие технологии. На мой взгляд, перелома не произошло, конечно, к сожалению. <...> Я здесь не согласна с коллегами, что это иллюзия, что перелом произойдет. Мы должны его добиться", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что работа по борьбе с киберугрозами ведется, но она разрозненная и медленная.

"Мошенники, как всегда, креативны и очень сфокусированы, а мы действуем разрозненно и медленно. В борьбе участвуют все: законодатели, мы с регулярными практиками, банки, операторы связи, провоохранительные органы. Мы научились это быстрее делать, но все равно мошенники быстрее нас. Поэтому скорость важна, как и беспрецедентная координация. Это реально большая угроза, с которой мы должны бороться все. Скорость, действительно, очень важна", - заявила Набиуллина.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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