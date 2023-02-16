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27 минут назад

Лимит на ввоз валюты хотят увеличить в десять раз

Лера Букина

Ассоциация банков России выступила за повышение недекларируемого лимита на ввоз в страну иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Об этом заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

Лимит на ввоз валюты хотят увеличить в десять раз
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Он указал на то, что в скором времени АБР обратится по данному вопросу в Федеральную таможенную службу. Кроме того, как уточнил собеседник агентства, ассоциация попытается при необходимости добиться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС.

По словам Войлукова, многие банки на фоне ограничений лишились возможности закупать доллары и евро и завозить в страну. В этой связи в стране не очень много свободной валюты, подчеркнул собеседник. Вместе с тем в ней нуждаются небольшие компании, которым нужно совершать бизнес-операции, а также физлица, пояснил Войлуков.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил об улучшении ситуации с наличными долларами и евро в России. Он указал на того, что в стране достаточно валюты для удовлетворения потребностей граждан.

Курс евро превысил 80 рублей

До 9 марта текущего года в стране будут действовать ограничения на приобретение иностранной валюты, которые ранее ввел Банк России. У банков есть возможность продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Весной 2022 года США и ЕС ввели запрет на ввоз наличных долларов и евро в РФ.

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