Лимит на ввоз валюты хотят увеличить в десять раз

Ассоциация банков России выступила за повышение недекларируемого лимита на ввоз в страну иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов. Об этом заявил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

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Он указал на то, что в скором времени АБР обратится по данному вопросу в Федеральную таможенную службу. Кроме того, как уточнил собеседник агентства, ассоциация попытается при необходимости добиться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС.

По словам Войлукова, многие банки на фоне ограничений лишились возможности закупать доллары и евро и завозить в страну. В этой связи в стране не очень много свободной валюты, подчеркнул собеседник. Вместе с тем в ней нуждаются небольшие компании, которым нужно совершать бизнес-операции, а также физлица, пояснил Войлуков.

Ранее зампред правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил об улучшении ситуации с наличными долларами и евро в России. Он указал на того, что в стране достаточно валюты для удовлетворения потребностей граждан.