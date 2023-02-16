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53 минуты назад

Россия будет исполнять обязательства по валютным госгарантиям в рублях

Лера Букина

Россия собирается исполнять свои обязательства по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте, в рублях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект президентского указа, который подготовили в Минфине.

РФ будет исполнять обязательства по валютным госгарантиям в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о российских и иностранных юрлицах и физлицах, а также о зарубежных государствах и международных организациях.

В пояснительной записке к проекту говорится об ограничениях возможностей исполнения Россией госгарантий в иностранной валюте. Мера принята для того, чтобы избежать техдефолата.

Также отмечается, что требования бенефициаров госгарантии об исполнении обязательств по ней в иностранной валюте удовлетворять не будут.

Осенью прошлого года глава государства подписал указ, в соответствии с которым российские банки, попавшие под санкции, могут исполнять обязательства по валютным депозитам компаний РФ в рублях.

Весной 2022 года в стране был подписан указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». Экспортерам была предоставлена возможность по разрешению властей отклоняться от нормы продажи валютной выручки в размере 80%, а также уменьшать этот лимит на сумму погашения валютных долгов перед российскими банками.

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