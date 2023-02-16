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1 час назад

Евросоюз решил не наказывать сотрудничающую с РФ компанию из ОАЭ

Лера Букина

В санкционный список Евросоюза не вошла судоходная компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которой ранее грозило включение в соответствующий перечень. Речь идет о SUN Ship Management Ltd, сообщает Politico со ссылкой на сообщение источника.

Евросоюз решил не наказывать сотрудничающую с РФ компанию из ОАЭ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компанию подозревали в возможной помощи России. Собеседник издания подчеркнул, что в среду представителям европейских стран удалось обсудить рестрикции в отношении SUN Ship Management Ltd. Ни одна из сторон не выступила против их введения. Вместе с тем, как уточняется, в список санкций она не вошла.

О том, что ЕС введет ограничения против расположенной в Дубае судоходной компании, которая, возможно, помогает России обходить ограничения, связанные с нефтью, писала ранее газета Politico.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в десятый пакет санкций Евросоюза войдут меры, которые направлены на борьбу с обходом предыдущих санкций.

Накануне агентство Reuters сообщило, что новые санкции затронут российскую резину, асфальт, сталь и алюминий, которые используются в строительстве.

Экономика,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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