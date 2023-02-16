Евросоюз решил не наказывать сотрудничающую с РФ компанию из ОАЭ

В санкционный список Евросоюза не вошла судоходная компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которой ранее грозило включение в соответствующий перечень. Речь идет о SUN Ship Management Ltd, сообщает Politico со ссылкой на сообщение источника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компанию подозревали в возможной помощи России. Собеседник издания подчеркнул, что в среду представителям европейских стран удалось обсудить рестрикции в отношении SUN Ship Management Ltd. Ни одна из сторон не выступила против их введения. Вместе с тем, как уточняется, в список санкций она не вошла.

О том, что ЕС введет ограничения против расположенной в Дубае судоходной компании, которая, возможно, помогает России обходить ограничения, связанные с нефтью, писала ранее газета Politico.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в десятый пакет санкций Евросоюза войдут меры, которые направлены на борьбу с обходом предыдущих санкций.