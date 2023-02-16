Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Еврокомиссар Симсон заявила, что Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90%

Газета.Ru

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Евросоюз прекратил закупки угля и сократил на 90% импорт российской нефти. Об этом он сообщила в своем Twitter.

Евросоюз снизил импорт нефти из России на 90%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала еврокомиссар, 16 февраля состоялся внеочередной семинар в рамках Координационной группы по газу для обмена мнениями о предстоящих задачах.

Он отметила, что Европа может оглянуться на эту зиму, как на хорошо управляемый кризис, но теперь нужно смотреть на следующий отопительный сезон, как на новый вызов.

«Благодаря нашим коллективным усилиям в знак солидарности с Украиной, Евросоюз прекратили импорт угля из России, устранил 90% импорта российской нефти, а поставки газа по трубопроводам значительно сократились», — написала Симсон.

Швейцария присоединилась к потолку цен на российскую нефть

По ее словам, европейские хранилища относительно заполнены, но работу по подготовке их к следующему сезону нужно начинать уже сейчас. Необходимо спланировать следующие шаги, добавила она.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в текущем году собирается направить в дружественные страны свыше 80% своего экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий