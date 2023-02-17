Силуанов объяснил январский дефицит бюджета

"На дефицит (федерального бюджета - прим. ТАСС) января повлияло как поступление доходов, так и более ускоренное расходование средств. Это что касается расходов. Что касается доходов, то тоже у нас в прошлом году была введена новация, когда мы в качестве антикризисной меры начали ускоренно возмещать НДС. И в январе текущего года как раз ускоренное возмещение НДС в упрощенном порядке было проведено за IV квартал прошлого года", - сказал Силуанов.