Силуанов объяснил январский дефицит бюджета

Высокие темпы расходования средств и ускоренное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) повлияли на дефицит федерального бюджета РФ в январе .Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"На дефицит (федерального бюджета - прим. ТАСС) января повлияло как поступление доходов, так и более ускоренное расходование средств. Это что касается расходов. Что касается доходов, то тоже у нас в прошлом году была введена новация, когда мы в качестве антикризисной меры начали ускоренно возмещать НДС. И в январе текущего года как раз ускоренное возмещение НДС в упрощенном порядке было проведено за IV квартал прошлого года", - сказал Силуанов.
Министр добавил, что и авансовые платежи по налогу на прибыль, которые были зачислены в конце прошлого года, пришлось вернуть, поскольку они не были востребованы.
"Поэтому январь характеризовался как увеличением динамики трат федерального бюджета, так и теми решениями, которые были направлены на то, чтобы поддержать наших налогоплательщиков, быстрее возвращать им положенное с точки зрения переплат налогов. Эти деньги как раз находятся в экономике. Как с точки зрения возврата части налогов, так и ускоренного расходования бюджетных средств", - сказал Силуанов.