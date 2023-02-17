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1 час назад

ЦБ запустит пилотный проект по операциям с цифровым рублем 1 апреля

Лера Букина

Запуск пилотного проекта на реальных операциях с цифровым рублем запланирован на 1 апреля текущего года. В проекте примут участие 13 банков, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

Речь идет об операциях между физическими лицами и платежах в торгово-сервисных предприятиях. Кредитные организации уже подтвердили свою готовность протестировать механизм, уточнила зампред ЦБ.

10 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что процесс внедрения цифрового рубля будет постепенным. Кроме того, она указала на необходимость принять изменения в законодательстве для тестирования операций на реальном цифровом рубле и с участием реальных клиентов. Вместе с тем, как уточнила председатель ЦБ, данный вопрос сейчас активно обсуждается.

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Набиуллина подчеркнула, что в дальнейшем можно будет рассматривать проведение расчетов в цифровом виде с рядом государств.

Министр финансов Антон Силуанов заявил в феврале, что цифровой рубль будет интересен для российского бюджета благодаря его прозрачности. Он заявил, что новая форма валюты является перспективной и «абсолютно надежной».

Экономика,Ольга Скоробогатова,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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