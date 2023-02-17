Запуск пилотного проекта на реальных операциях с цифровым рублем запланирован на 1 апреля текущего года. В проекте примут участие 13 банков, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах форума «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

Речь идет об операциях между физическими лицами и платежах в торгово-сервисных предприятиях. Кредитные организации уже подтвердили свою готовность протестировать механизм, уточнила зампред ЦБ.

10 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что процесс внедрения цифрового рубля будет постепенным. Кроме того, она указала на необходимость принять изменения в законодательстве для тестирования операций на реальном цифровом рубле и с участием реальных клиентов. Вместе с тем, как уточнила председатель ЦБ, данный вопрос сейчас активно обсуждается.

Набиуллина подчеркнула, что в дальнейшем можно будет рассматривать проведение расчетов в цифровом виде с рядом государств.