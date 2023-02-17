МИД РФ пригрозил Западу ответными мерами при конфискации активов

В случае конфискации российских активов на Западе Россия готова к применению равнозначных компенсационных мер. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или "непартнеров" все виды последних шансов, - сказала Захарова. - Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий".
Сейчас Москва рассматривает все юридические механизмы, позволяющие вернуть доступ к отечественным активам за рубежом, уточнила Захарова. Однако недружественные страны отказываются работать с РФ, что демонстрирует зависимость финансовых институтов Запада от геополитического подхода.
19 января Минюст США заявил, что готов начать конфискацию российских активов для их последующей передаче Украине. В Швейцарии тем временем называют такие шаги незаконными, так как они подрывают действующий правопорядок и нарушают международные обязательства.
26 января сообщалось, что юристы Евросоюза нашли правовые основания для использования замороженных активов Банка России на территории европейских стран, однако сами же назвали их слабыми.