МИД РФ пригрозил Западу ответными мерами при конфискации активов

"Мы, безусловно, исходим всегда из законности, из того, что дает благоразумию партнеров или "непартнеров" все виды последних шансов, - сказала Захарова. - Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер, тоже чтобы ни у кого не было иллюзий".