Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
14 минут назад

Путин заявил об «астрономических» запасах газа

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками «Газпрома» по видеосвязи назвал разведанные запасы компании в ряде месторождений страны астрономическими, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что запасы в Бованенковском месторождении, которое располагается на полуострове Ямал, оцениваются в 4,9 триллионов кубических метров, в Харасавэйском месторождении – в 2 триллионов.

«Это астрономические запасы для любой страны», - заявил Путин.

Президент добавил, что у «Газпрома» есть и другие возможности, которые «просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира».

17 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома».

Руководство компании и ее структурных подразделений докладывает главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.

Путин в шутку "пожалел" замерзшего на улице главу "Газпрома"

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил Путину, что объемы газа в стране будут большими в течение десятилетий благодаря крупнейшей в мире ресурсной базе.

Экономика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий