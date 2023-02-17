Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками «Газпрома» по видеосвязи назвал разведанные запасы компании в ряде месторождений страны астрономическими, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что запасы в Бованенковском месторождении, которое располагается на полуострове Ямал, оцениваются в 4,9 триллионов кубических метров, в Харасавэйском месторождении – в 2 триллионов.

«Это астрономические запасы для любой страны», - заявил Путин.

Президент добавил, что у «Газпрома» есть и другие возможности, которые «просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира».

17 февраля Владимир Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома».

Руководство компании и ее структурных подразделений докладывает главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.