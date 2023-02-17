Болгария не успевает ввести евро с начала 2024 года

Министр финансов технического правительства Болгарии Росица Велкова заявила, что страна не успеет ввести евро с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.
По её словам, Болгария не успевает войти в еврозону из-за того, что не может выполнить требования по уровню инфляции, а также так и не приняла требуемое законодательство. В качестве новой целевой даты министр назвала 1 января 2025 года. Однако Велкова подчеркнула, что всё по прежнему зависит от того, сможет ли Болгария выполнить требования по вступлению.
Напомним, что изначально Болгария планировала войти в еврозону в начале 2024 года.
Ранее в МИД России прокомментировали инициативу о полном разрыве дипломатических отношений с Болгарией.