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1 час назад

Болгария не успевает ввести евро с начала 2024 года

Елена Прошина

Министр финансов технического правительства Болгарии Росица Велкова заявила, что страна не успеет ввести евро с 1 января 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Болгария не успевает ввести евро с начала 2024 года
Фото: ТАССТАСС

По её словам, Болгария не успевает войти в еврозону из-за того, что не может выполнить требования по уровню инфляции, а также так и не приняла требуемое законодательство. В качестве новой целевой даты министр назвала 1 января 2025 года. Однако Велкова подчеркнула, что всё по прежнему зависит от того, сможет ли Болгария выполнить требования по вступлению.

Напомним, что изначально Болгария планировала войти в еврозону в начале 2024 года.

Ранее в МИД России прокомментировали инициативу о полном разрыве дипломатических отношений с Болгарией.

Экономика,МИД России,
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