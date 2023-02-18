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45 минут назад

Welt: в Германии заморозили российские активы на €5,32 млрд

ТАСС

Власти Германии заморозили с начала специальной военной операции на Украине до настоящего момента российские активы на сумму €5,32 млрд. Об этом сообщила в субботу газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства финансов ФРГ.

СМИ: в Германии заморозили российские активы на €5,32 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве изданию отметили, что сумма включает активы физических лиц и компаний, которые попали в санкционный список ЕС, а также Центробанка России. При этом число предпринимателей из РФ, имущество которых было заморожено в ФРГ, Минфин не уточнил, пишет газета.

Экономика,Банк России,ЕС,
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