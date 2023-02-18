СМИ: в Германии заморозили российские активы на €5,32 млрд

Власти Германии заморозили с начала специальной военной операции на Украине до настоящего момента российские активы на сумму €5,32 млрд. Об этом сообщила в субботу газета Die Welt am Sonntag со ссылкой на данные Министерства финансов ФРГ.

В ведомстве изданию отметили, что сумма включает активы физических лиц и компаний, которые попали в санкционный список ЕС, а также Центробанка России. При этом число предпринимателей из РФ, имущество которых было заморожено в ФРГ, Минфин не уточнил, пишет газета.