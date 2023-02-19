Спрогнозировано подорожание продуктов на мировом рынке

Исполнительный директор компании Nestle Марк Шнайдер спрогнозировал подорожание основных продуктов питания в этом году. Его слова приводит портал Axios.

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По словам Шнайдера, в текущем году рост цен будет варьироваться в зависимости от рынка. Он указал, что повышение стоимости продуктов наступит только при условии, что «инфляция производственных затрат будет это оправдывать». Топ-менеджер Nestle сообщил, что гиганты продовольственного рынка на сегодняшний день продолжают восстанавливать валовую маржу.

Он подчеркнул, что от инфляции пострадали не только потребители, но и бизнес, который сейчас пытается компенсировать причиненный ему ущерб. Шнайдер рассказал, что, несмотря на увеличение цен компанией Nestle в прошлом году на 8,2 процента, этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать затраты.