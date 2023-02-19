Генсек ООН призвал изменить глобальную финансовую систему

Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал современную финансовую систему. Чиновник добавил, что следует изменить ее архитектуру, так как имеющаяся не отвечает интересам развивающихся стран, пишет ТАСС со ссылкой на SABC.

Отмечается, что генсек сделал заявление о финансовой системе на встрече руководителей стран Африканского союза.

Гутерриш подчеркнул, что международная финансовая система несправедлива, она постоянно дает сбои и игнорирует интересы развивающихся стран.

По его оценке, эти государства находятся в сложном положении, так как крупные банки отказывают им в облегчении кредитной нагрузки, берут грабительские проценты.

Глобальную финансовую архитектуру необходимо переосмыслить таким образом, чтобы она в полной мере обеспечивала потребности развивающихся стран, резюмировал генсек ООН.

Напомним, что АС был основан в 2002 году. Он включает 55 государств континента. Штаб-квартира организации расположена в Аддис-Абебе.