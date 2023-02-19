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49 минут назад

Гутерриш призвал к изменению глобальной финансовой архитектуры

Илья Родин

Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал современную финансовую систему. Чиновник добавил, что следует изменить ее архитектуру, так как имеющаяся не отвечает интересам развивающихся стран, пишет ТАСС со ссылкой на SABC.

Генсек ООН призвал изменить глобальную финансовую систему
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что генсек сделал заявление о финансовой системе на встрече руководителей стран Африканского союза.

Гутерриш подчеркнул, что международная финансовая система несправедлива, она постоянно дает сбои и игнорирует интересы развивающихся стран.

По его оценке, эти государства находятся в сложном положении, так как крупные банки отказывают им в облегчении кредитной нагрузки, берут грабительские проценты.

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Глобальную финансовую архитектуру необходимо переосмыслить таким образом, чтобы она в полной мере обеспечивала потребности развивающихся стран, резюмировал генсек ООН.

Напомним, что АС был основан в 2002 году. Он включает 55 государств континента. Штаб-квартира организации расположена в Аддис-Абебе.

Ранее эксперт Дмитрий Голубовский сообщил, что на планете постепенно меняется финансовая система. По его словам, на ее архитектуру оказывают значительное влияние страны БРИКС.

Экономика,Дмитрий Голубовский,Антониу Гутерриш,БРИКС,ООН,
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