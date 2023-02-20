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1 час назад

Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше одного млрд рублей – СМИ

Москва24

Российские власти обсуждают вопрос разового сбора с компаний с прибылью выше одного миллиарда рублей за последние 2 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд
Фото: ТАССТАСС

При этом вопрос о том, из какого показателя будет рассчитан сбор – чистой или доналоговой прибыли – остается под вопросом. Помимо этого, сбор может не коснуться нефтегазовых компаний.

По данным источников издания, единоразовый сбор могут отразить в Налоговом кодексе.

"Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, – его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП", – сообщил один из собеседников издания.

Единоразовый сбор в Налоговом кодексе могут закрепить как обязательный или добровольный. Причем второй вариант может быть прописан через формулировку "вправе", тем самым учитывая проблему курсовых разниц по налогу на прибыль.

По словам министра финансов Антона Силуанова, взносами власти планируют собрать около 300 миллиардов рублей. Аналогичную сумму назвал источник издания.

До этого об обсуждении подобной меры с представителями крупного бизнеса сообщал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его словам, меру могли бы реализовать по практике windfall tax, что является налогом на конъюнктурные сверхдоходы. Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, пояснил источник издания.

Экономика,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,
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