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20 минут назад

Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покинет свой пост

ТАССиещё 1

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский с 28 февраля 2023 года покинет ЦБ, следует из сообщения регулятора.

Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост
Фото: ТАССТАСС

"Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

В сообщении приводятся слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая отметила, что "Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".

"Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", - указала она.

Вестеровский в 2017 году перешел с должности директора департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом на должность зампреда ЦБ, где курировал деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, а также департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.

Экономика,Руслан Вестеровский,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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