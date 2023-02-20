Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет свой пост

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский с 28 февраля 2023 года покинет ЦБ, следует из сообщения регулятора.
"Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 28 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.
В сообщении приводятся слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая отметила, что "Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России - от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры".
"Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", - указала она.
Вестеровский в 2017 году перешел с должности директора департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом на должность зампреда ЦБ, где курировал деятельность департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, главного управления недвижимости, а также департамента экспертизы, методологии и контроля закупок.