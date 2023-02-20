США обеспокоились лидерством России на рынке удобрений

США обеспокоены тем, что большая часть мира полагается на поставки удобрений из России, Белоруссии и Китая. Об этом пишет Bloomberg.

Удобрения фактически стали «стратегическим рычагом глобального влияния», которым управляют лидеры на этом рынке — Россия и Китай, отмечает издание. В то время как российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под действие санкций, экспорт остается ограниченным из-за сочетания сбоев в работе портов, судоходства, банковских операций и страхования.