Санду указала на «газовую независимость» Молдавии от одного поставщика

Зависимость Молдавии от одного импортера природного газа удалось устранить. Добиться этого страна смогла впервые, заявила президент страны Майя Санду в ходе десятой сессии парламентской ассамблеи «Евронест» с участием парламентариев из стран «Восточного партнерства» и Евросоюза, передает РИА Новости.

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Санду обратила внимание на то, что в прошлом году жители государства испытали на себе острый экономический кризис. Это побудило правительство и Запад оказать гражданам финансовую помощь, добавила она.

Также, по словам Санду, многие страны оказали Молдавии помощь в финансировании различных программ. В частности, как уточнила она, речь идет о «Фонде снижения энергетической уязвимости».

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил о необходимости пересмотреть договоры с «Газпромом» и Молдавской ГРЭС.