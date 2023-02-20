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30 минут назад

Санду указала на «газовую независимость» Молдавии от одного поставщика

Лера Букина

Зависимость Молдавии от одного импортера природного газа удалось устранить. Добиться этого страна смогла впервые, заявила президент страны Майя Санду в ходе десятой сессии парламентской ассамблеи «Евронест» с участием парламентариев из стран «Восточного партнерства» и Евросоюза, передает РИА Новости.

Санду указала на «газовую независимость» Молдавии от одного поставщика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санду обратила внимание на то, что в прошлом году жители государства испытали на себе острый экономический кризис. Это побудило правительство и Запад оказать гражданам финансовую помощь, добавила она.

Также, по словам Санду, многие страны оказали Молдавии помощь в финансировании различных программ. В частности, как уточнила она, речь идет о «Фонде снижения энергетической уязвимости».

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил о необходимости пересмотреть договоры с «Газпромом» и Молдавской ГРЭС.

Также до этого спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что страна может вновь начать обсуждать санкции против России.

Экономика,Игорь Гросу,Газпром,ЕС,
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