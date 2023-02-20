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1 час назад

В Росстате сообщили о снижении ВВП РФ по итогам 2022 года

Елена Прошина

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, оказавшись лучше прогнозов на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Росстате сообщили о снижении ВВП РФ по итогам 2022 года
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«Объем ВВП России за 2022 год, по первой оценке, составил в текущих ценах свыше 151 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 114,3%», — говорится в сообщении.

Росстат: производство продукции сельского хозяйства в России в 2022 году выросло на 10,2%

Ранее в Минэкономразвитии прогнозировали снижение экономики России в 2022 году на 2,9%, а в Центробанке на 2,5%. Таким образом оценка Росстата оказалась лучше них. В ведомстве уточнили, что на снижение ВВП повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля, водоснабжение, водоотведение, организация сбора, утилизация отходов и других. При этом в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве, строительстве, госуправлении, добыче полезных ископаемых этот показатель наоборот вырос.

Экономика,Банк России,Минэкономразвития,Росстат,
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