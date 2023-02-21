Сроки отправки первой партии нефти из Казахстана в ФРГ сорвались

Казахстан пока не осуществил поставку первой партии нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "Казтрансойл" Шынгыс Ильясов.

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"По состоянию на 21 февраля 2023 года поставка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена", - сказал Ильясов.

При этом в компании не уточнили причины задержек поставки нефти в ФРГ.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 1 февраля заявил, что республика намерена поставить в Германию первые 20 тыс. тонн нефти в начале текущего месяца. 6 февраля компания "Казтрансойл" сообщила, что планирует транспортировать в феврале 20 тыс. тонн сырья по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.