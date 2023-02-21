Сроки отправки первой партии нефти из Казахстана в ФРГ сорвались

Казахстан пока не осуществил поставку первой партии нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "Казтрансойл" Шынгыс Ильясов.
"По состоянию на 21 февраля 2023 года поставка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию не была осуществлена", - сказал Ильясов.
При этом в компании не уточнили причины задержек поставки нефти в ФРГ.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 1 февраля заявил, что республика намерена поставить в Германию первые 20 тыс. тонн нефти в начале текущего месяца. 6 февраля компания "Казтрансойл" сообщила, что планирует транспортировать в феврале 20 тыс. тонн сырья по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
В декабре 2022 года компания "Казтрансойл" направила годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи "Адамова застава" для дальнейшей поставки в ФРГ. Как пояснили в компании, транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительствами Казахстана и России.