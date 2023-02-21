Путин объявил о преодолении рисков в экономике

Президент России Владимир Путин объявил, что отечественная экономика сумела преодолеть риски. Об этом он сказал во время обращения к Федеральному собранию, трансляция ведется на сайте Первого канала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Стратегическая задача —вывести нашу экономку на новы рубежи», — констатировал он.

По словам президента, на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

«Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры», — добавил глава государства.

Также во время выступления Путин отметил, что ВВП России по итогам 2022 года снизился на 2,1 процента. Он напомнил, что эксперты предрекали российской экономике спад до 20 процентов.