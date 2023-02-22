Казахстан анонсировал скорую отправку нефти в ФРГ по «Дружбе»

Казахстан уже в ближайшие дни может приступить к отправке нефти по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Германию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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Его слова приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что поставки могут начаться 22 февраля.

«Очень сильно надеюсь, что пойдёт сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги», — сказал министр.

Акчулаков отмечал, что российская сторона поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.