Транзит российского газа через Украину вернулся на уровень 2022 года

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 69 млрд куб. м. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 22% ниже средних многолетних значений. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли до 42,2 млн куб. м, вернувшись на прошлогодний уровень.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 20 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 314 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 52 млн куб. м.
Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 39,44 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 99-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9,95% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 63,74% (на 20,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится чуть более 69 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы текущей зимой выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.
Текущая неделя в Европе оказывается такой же теплой, как и предыдущая. Температуры во многих странах ЕС значительно выше климатической нормы, но к началу следующей семидневки немного снизятся. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале ниже уровня прошлого года и составляет порядка 17%. В середине прошедшей недели она падала до минимума с начала декабря. При этом к выходным ветер вновь вернулся в регион, и 18 февраля ветрогенерация достигла 26,5% - максимума с середины января.
Европа несколько снизила поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему из-за теплой погоды. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 61% от максимума. Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до $605 за тысячу куб. м. А 17 февраля она и вовсе опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа 2021 года.
Заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 22 февраля выросли еще на 4,5% и находятся на уровне 42,2 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Таким образом, поставки российского газа наконец вернулись к прошлогодним показателям. В феврале они возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".
Экспорт "Газпрома" в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, отмечали аналитики "БКС мир инвестиций". Так, два из четырех видов контрактов "Газпрома" в январе были не выгодны покупателям из-за наличия временного лага, поэтому в период падения цен потребители перешли на спотовый рынок. Однако уже с началом февраля, когда контрактные цены начали сравниваться со спотом, поставки "Газпрома" в Европу снова выросли.