Транзит российского газа через Украину вернулся на уровень 2022 года

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 69 млрд куб. м. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 22% ниже средних многолетних значений. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли до 42,2 млн куб. м, вернувшись на прошлогодний уровень.

Фото:

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 20 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 314 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 52 млн куб. м.

Видео дня

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 39,44 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 99-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9,95% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 63,74% (на 20,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится чуть более 69 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы текущей зимой выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Текущая неделя в Европе оказывается такой же теплой, как и предыдущая. Температуры во многих странах ЕС значительно выше климатической нормы, но к началу следующей семидневки немного снизятся. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале ниже уровня прошлого года и составляет порядка 17%. В середине прошедшей недели она падала до минимума с начала декабря. При этом к выходным ветер вновь вернулся в регион, и 18 февраля ветрогенерация достигла 26,5% - максимума с середины января.

Европа несколько снизила поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему из-за теплой погоды. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 61% от максимума. Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до $605 за тысячу куб. м. А 17 февраля она и вовсе опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа 2021 года.

Поставки газа РФ через Украину

Заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 22 февраля выросли еще на 4,5% и находятся на уровне 42,2 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Таким образом, поставки российского газа наконец вернулись к прошлогодним показателям. В феврале они возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".