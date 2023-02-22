Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Транзит российского газа через Украину вернулся на уровень 2022 года

ТАСС

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до 69 млрд куб. м. При этом отбор из хранилищ ЕС оказывается на 22% ниже средних многолетних значений. Заявки на транзит российского газа через территорию Украины выросли до 42,2 млн куб. м, вернувшись на прошлогодний уровень.

Транзит российского газа через Украину вернулся на уровень 2022 года
Фото: 

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 20 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 314 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 52 млн куб. м.

Видео дня

Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ 39,44 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 99-й день с момента достижения максимума их заполнения на 9,95% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 63,74% (на 20,97 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится чуть более 69 млрд куб. м газа. Однако "Газпром" предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы текущей зимой выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Текущая неделя в Европе оказывается такой же теплой, как и предыдущая. Температуры во многих странах ЕС значительно выше климатической нормы, но к началу следующей семидневки немного снизятся. Средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале ниже уровня прошлого года и составляет порядка 17%. В середине прошедшей недели она падала до минимума с начала декабря. При этом к выходным ветер вновь вернулся в регион, и 18 февраля ветрогенерация достигла 26,5% - максимума с середины января.

Европа несколько снизила поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему из-за теплой погоды. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 61% от максимума. Средняя цена закупки газа с начала февраля упала до $605 за тысячу куб. м. А 17 февраля она и вовсе опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. м впервые с конца августа 2021 года.

Поставки газа РФ через Украину

Заявки на транзит российского газа в Европу через Украину 22 февраля выросли еще на 4,5% и находятся на уровне 42,2 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Таким образом, поставки российского газа наконец вернулись к прошлогодним показателям. В феврале они возросли на 72% по сравнению с показателем конца января.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

Экспорт "Газпрома" в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, отмечали аналитики "БКС мир инвестиций". Так, два из четырех видов контрактов "Газпрома" в январе были не выгодны покупателям из-за наличия временного лага, поэтому в период падения цен потребители перешли на спотовый рынок. Однако уже с началом февраля, когда контрактные цены начали сравниваться со спотом, поставки "Газпрома" в Европу снова выросли.

Экономика,Газпром,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий