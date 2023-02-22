Боррель: «Прошлый год не был плохим для российской экономики»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.

"Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, - сказал глава дипломатии Евросоюза в среду в интервью радиостанции Onda Cero. - Потому что цены на энергоносители взлетели".

При этом Боррель выразил мнение, что теперь цены вернулись к показателям, предшествующим спецоперации РФ на Украине.

"И мы уже избавились от энергетической зависимости от России, - утверждал он. - Раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и они не найдут клиента для этого газа".