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20 минут назад

Боррель признал, что 2022 год "не был плохим" для российской экономики

ТАССиещё 1

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что прошлый год для российской экономики не стал плохим, несмотря на введенные Западом санкции.

Боррель: «Прошлый год не был плохим для российской экономики»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Прошлый год для российской экономики не был плохим годом, - сказал глава дипломатии Евросоюза в среду в интервью радиостанции Onda Cero. - Потому что цены на энергоносители взлетели".

При этом Боррель выразил мнение, что теперь цены вернулись к показателям, предшествующим спецоперации РФ на Украине.

"И мы уже избавились от энергетической зависимости от России, - утверждал он. - Раньше 40% европейского газа поступало из России, теперь это 6%, и они не найдут клиента для этого газа".

"Я думаю, что мы уже ввели санкции почти против всего, что можно было", - отметил Боррель.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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