Страны Группы семи (G7) намерены сохранять российские активы замороженными вплоть до урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.
"Чтобы противостоять попыткам России обойти [ограничительные] меры G7, лидеры поддержат создание механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты. Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", - отмечается в заявлении.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву.