"Чтобы противостоять попыткам России обойти [ограничительные] меры G7, лидеры поддержат создание механизма координации правоприменения, председателем которого в первый год будут Соединенные Штаты. Чтобы гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины, страны G7 будут продолжать удерживать российские суверенные активы в обездвиженном состоянии до тех пор, пока не будет найдено решение конфликта", - отмечается в заявлении.