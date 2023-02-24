Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в организации. Об этом она сообщила в пятницу.
"FATF приняла решение приостановить членство Российской Федерации", - приводит агентство Reuters заявление FATF.
По его данным, этот шаг предпринят в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.
"Действия России противоречат основным принципам организации, направленным на обеспечение безопасности и целостности мировой финансовой системы", - добавляется в тексте.
При этом в FATF отметили, что РФ все еще входит в организацию, несмотря на приостановку членства.
"Россия продолжает нести ответственность за соблюдение обязательств по внедрению стандартов FATF, она также должна продолжить выполнять свои финансовые обязательства", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что с призывом к группе полностью исключить РФ неоднократно обращалась Украина.
В свою очередь Росфинмониторинг заявил, что решение о приостановлении членства РФ в FATF является безосновательным и выходит за рамки мандата данной организации.
О FATF
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже.