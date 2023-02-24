Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в организации. Об этом она сообщила в пятницу.

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"FATF приняла решение приостановить членство Российской Федерации", - приводит агентство Reuters заявление FATF.

По его данным, этот шаг предпринят в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

"Действия России противоречат основным принципам организации, направленным на обеспечение безопасности и целостности мировой финансовой системы", - добавляется в тексте.

При этом в FATF отметили, что РФ все еще входит в организацию, несмотря на приостановку членства.

"Россия продолжает нести ответственность за соблюдение обязательств по внедрению стандартов FATF, она также должна продолжить выполнять свои финансовые обязательства", - поясняется в сообщении.

Отмечается, что с призывом к группе полностью исключить РФ неоднократно обращалась Украина.

В свою очередь Росфинмониторинг заявил, что решение о приостановлении членства РФ в FATF является безосновательным и выходит за рамки мандата данной организации.

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