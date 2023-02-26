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37 минут назад

WSJ: страны Африки стали "ненасытно" покупать российские нефтепродукты

Елена Прошина

Страны Северной Африки стали «ненасытными покупателями» российских нефтепродуктов после введения санкций ЕС в отношении РФ. В Брюсселе такое положение вещей вызывает «обеспокоенность», но аналитики говорят, что поделать ничего нельзя. Об этом пишет The Wall Street Journal.

WSJ: страны Африки стали "ненасытно" покупать российские нефтепродукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как только Россию отрезали от европейского рынка, страны Северной Африки стали ненасытными, прожорливыми покупателями российского дизтоплива и других продуктов нефтепереработки.

Рост торговли стал своего рода спасательным кругом для Москвы, обеспечив новый поток доходов», - сообщает издание.

По его данным, Королевство Марокко закупало в 2021 году около 600 тысяч баррелей дизельного топлив из РФ, а в январе 2022 импорт составил уже 2 млн баррелей.

Тунис ранее почти не интересовался российскими нефтепродуктами, а в январе закупил 2,8 млн баррелей.

Аналитики Kpler ожидают, что в феврале рост поставок из РФ в эти страны продолжится.

Аналогичную внезапную «прожорливость» выявили также в Египте, Ливии и Алжире. Североафриканских потребителей интересует бензин, лигроин, газойль, дизтопливо.

Теперь в ЕС выражают обеспокоенность из-за того что торговля РФ с Магрибом подрывает санкционные усилия Запада в отношении российского топлива.

По мнению нефтяного аналитика Kpler Виктора Катоны, Тунис и Марокко нарастили собственный экспорт нефтепродуктов в Европу. При этом не имеется «ренессанса в нефтепереработке Магриба». Это означает, что африканцы могут смешивать продукцию и реэкспортировать ее из России. Таким образом, российское сырье не исчезает из экономики ЕС.

При этом глава эксперт Оксфордского института энергетики Андреас Эконому считает, что поделать с этим ничего нельзя. Иначе придется распространять санкции и на африканские страны.

«Если нефтепродукты на 51% из Марокко, а на 49% из России, как это оценить?» — поинтересовался эксперт.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Запада потерпел провал, пытаясь изолировать Россию.

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