WSJ: страны Африки стали "ненасытно" покупать российские нефтепродукты

Страны Северной Африки стали «ненасытными покупателями» российских нефтепродуктов после введения санкций ЕС в отношении РФ. В Брюсселе такое положение вещей вызывает «обеспокоенность», но аналитики говорят, что поделать ничего нельзя. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Как только Россию отрезали от европейского рынка, страны Северной Африки стали ненасытными, прожорливыми покупателями российского дизтоплива и других продуктов нефтепереработки.
Рост торговли стал своего рода спасательным кругом для Москвы, обеспечив новый поток доходов», - сообщает издание.
По его данным, Королевство Марокко закупало в 2021 году около 600 тысяч баррелей дизельного топлив из РФ, а в январе 2022 импорт составил уже 2 млн баррелей.
Тунис ранее почти не интересовался российскими нефтепродуктами, а в январе закупил 2,8 млн баррелей.
Аналитики Kpler ожидают, что в феврале рост поставок из РФ в эти страны продолжится.
Аналогичную внезапную «прожорливость» выявили также в Египте, Ливии и Алжире. Североафриканских потребителей интересует бензин, лигроин, газойль, дизтопливо.
Теперь в ЕС выражают обеспокоенность из-за того что торговля РФ с Магрибом подрывает санкционные усилия Запада в отношении российского топлива.
По мнению нефтяного аналитика Kpler Виктора Катоны, Тунис и Марокко нарастили собственный экспорт нефтепродуктов в Европу. При этом не имеется «ренессанса в нефтепереработке Магриба». Это означает, что африканцы могут смешивать продукцию и реэкспортировать ее из России. Таким образом, российское сырье не исчезает из экономики ЕС.
При этом глава эксперт Оксфордского института энергетики Андреас Эконому считает, что поделать с этим ничего нельзя. Иначе придется распространять санкции и на африканские страны.
«Если нефтепродукты на 51% из Марокко, а на 49% из России, как это оценить?» — поинтересовался эксперт.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Запада потерпел провал, пытаясь изолировать Россию.