До 1 мая 2023 года российский Центробанк уволит из штата центрального аппарата тысячу сотрудников, отдельные разнарядки по сокращениям спущены и в региональные подразделения. Об этом со ссылкой на источники, близкие к регулятору, пишет «Коммерсантъ».

По версии собеседников издания, речь идет только о первой волне сокращений, вторая запланирована на осень. Они уверены, что причиной таких кадровых решений стала экономия на сотрудниках, так как одновременно ЦБ отменил материальную помощь, которая выплачивалась к отпуску и составляла два месячных оклада.

В регуляторе утверждают, что начали оптимизацию штата несколько лет назад, а с 2015 года численность упала на 30 процентов. Однако, если принимать во внимание отчеты ЦБ, столь масштабных сокращений не было давно. Так, за 2021 год численность персонала сократилась на 300 человек, до приблизительно 49 тысяч.

Еще один источник, знакомый с ситуацией, полагает, что текущее сокращение не в последнюю очередь связано с поиском средств на создание подразделений на новых территориях России, то есть в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Участники рынка считают, что существенных изменений в работе Банка России не предвидится, и качество надзора не ухудшится. Дело в том, что банков становится все меньше, они становятся все крупнее, новых финансовых организаций не появляется, а по ряду операций существенно сократились объемы движения средств. Кроме того, из-за западных санкций стали не нужны люди для контроля над валютными операциями и ценными бумагами, иностранными корреспондентскими счетами.