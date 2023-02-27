Глава Венгрии призвал начать расследование ЧП на «Северном потоке»

Организация Объединенных Наций (ООН) должна предоставить план расследования теракта на российских трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, международная организация могла бы стать площадкой для такого расследования. Так дипломат ответил на вопрос, поддерживает ли Венгрия идею проведения расследования со стороны ООН взрывов газопроводов.

Как указал венгерский министр, ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников, а с целью служить платформой для общения представителей государств, которые даже считают друг друга врагами. Сийярто отметил, что вопрос заключается в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого расследования произошедшего.

Глава дипломатии Венгрии также подчеркнул, что ООН — это последняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, «даже враги могут и должны разговаривать друг с другом».