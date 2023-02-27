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2 часа назад

Глава Венгрии призвал начать расследование ЧП на «Северном потоке»

Елена Прошина

Организация Объединенных Наций (ООН) должна предоставить план расследования теракта на российских трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, международная организация могла бы стать площадкой для такого расследования. Так дипломат ответил на вопрос, поддерживает ли Венгрия идею проведения расследования со стороны ООН взрывов газопроводов.

Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву "Северных потоков"

Как указал венгерский министр, ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников, а с целью служить платформой для общения представителей государств, которые даже считают друг друга врагами. Сийярто отметил, что вопрос заключается в том, может ли ООН предоставить хорошую структуру для такого расследования произошедшего.

Глава дипломатии Венгрии также подчеркнул, что ООН — это последняя инстанция, где представлены все, где может проходить любая дискуссия, «даже враги могут и должны разговаривать друг с другом».

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш провел свое расследование взрывов и выяснил, что в Белом доме объяснили подрывы необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку стран, входящих в Североатлантический альянс. По его словам, газопроводы были взорваны с разрешения президента Джо Байдена.

Экономика,Сеймур Херш,Петер Сийярто,Джозеф Байден,НАТО,ООН,
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