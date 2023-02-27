Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

Ранее, как писала «Парламентская газета», в Казахстане вступили в силу новые миграционные правила, согласно которым граждане ЕАЭС смогут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней, а граждане других стран — не более 30 суток. До сегодняшнего дня ограничение в 180 дней установлено не было. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что в Кремле с пониманием относятся к таким изменениям, учитывая количество людей, находящихся сейчас в странах ЕАЭС. При этом он отметил, что в Москве рассчитывают на соблюдение прав россиян в Казахстане.