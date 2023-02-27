Казахстан закрыл торговое представительство в России

В постановлении правительства Казахстана «О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», опубликованном на сайте online.zakon.kz, говорится о закрытии представительства страны на территории РФ.

«Ликвидировать государственное учреждение», - отмечается в документе.

Он вступает в силу в день подписания.

О том, что пресс-служба министерства торговли и интеграции решила упразднить торгпредство республики в России, стало известно в начале текущего месяца. Отмечалось, что сделано это будет в рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.

В Минторге заявили, что торгпредству в России удалось решить все поставленные перед ним задачи.

Товарооборот между двумя странами за 11 месяцев прошлого года достиг $23,6 млрд. Показатель на 6,8% превысил уровень за аналогичный период предыдущего года, следует из данных Минторга Казахстана. В республике функционируют около 8 тыс. компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.