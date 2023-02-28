Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Россия рекордно увеличила экспорт нефти через тихоокеанские порты

Lenta.ruиещё 2

Россия увеличила экспорт сырой нефти через тихоокеанские порты до 3,63 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg.

Россия рекордно увеличила экспорт нефти через тихоокеанские порты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За неделю, которая закончилась 24 февраля, российскую нефть погрузили 34 танкера. При этом 14 из них приняли топливо в тихоокеанских портах. Доход от проданной за эту неделю нефти оценивается в 44 миллиона долларов. До этого в тихоокеанских портах России было не более десяти танкеров. В среднем за четыре недели общий морской экспорт увеличился на 39 тысяч баррелей в день до 3,38 миллиона баррелей в день.

Нынешние объемы экспорта являются рекордными с начала 2022 года, когда агентство начало вести отслеживание. При этом нефть из восточных портов торгуется по ценам на 40 процентов выше, чем, например, из балтийских. Рекордными с начала 2022 года стали и средние размеры поставок азиатским потребителям и в неизвестные пункты назначения. За четыре последние недели суда по этим направлениям ежедневно экспортируют по 3,11 миллиона баррелей нефти.

На фоне снижения экспортной цены на российскую нефть дефицит бюджета России к середине февраля приблизился к четырем триллионам рублей. При этом к концу года он запланирован на уровне 2,9 триллиона. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что пересмотра параметров дефицита не планируется.

Экономика,Антон Силуанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий