Россия рекордно увеличила экспорт нефти через тихоокеанские порты

Россия увеличила экспорт сырой нефти через тихоокеанские порты до 3,63 миллиона баррелей в день, пишет Bloomberg.

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За неделю, которая закончилась 24 февраля, российскую нефть погрузили 34 танкера. При этом 14 из них приняли топливо в тихоокеанских портах. Доход от проданной за эту неделю нефти оценивается в 44 миллиона долларов. До этого в тихоокеанских портах России было не более десяти танкеров. В среднем за четыре недели общий морской экспорт увеличился на 39 тысяч баррелей в день до 3,38 миллиона баррелей в день.

Нынешние объемы экспорта являются рекордными с начала 2022 года, когда агентство начало вести отслеживание. При этом нефть из восточных портов торгуется по ценам на 40 процентов выше, чем, например, из балтийских. Рекордными с начала 2022 года стали и средние размеры поставок азиатским потребителям и в неизвестные пункты назначения. За четыре последние недели суда по этим направлениям ежедневно экспортируют по 3,11 миллиона баррелей нефти.