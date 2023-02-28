Песков заявил о готовности мира отказаться от доллара

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в мире уже идет процесс дедолларизации. Он отметил, что РФ теоретически готова инициировать новое соглашение, которое заменит то, что сделало доллар ключевой валютой мира. Об этом Песков рассказал в интервью «Известиям».

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Пресс-секретарь отметил, что теоретически Россия готова это сделать уже сейчас, но тогда не будет шанса преуспеть. По его словам, эмитент доллара стал подрывать доверие к нему как к основной резервной валюте.

Песков добавил, что многие страны уже озаботились и начали прорабатывать новые варианты осуществления своих платежей, стали больше опираться на свои национальные валюты.

«Если доверие к резервной валюте пошатнулось однажды, то потом ее не удержишь», — подчеркнул официальный представитель Кремля.