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49 минут назад

Дерипаска считает, что Россия в ближайшие 25 лет будет задумываться об "азиатском прошлом"

ТАССиещё 2

Россия всегда считала, что является европейской страной, но в ближайшие 25 лет будет задумываться о своем "азиатском прошлом". Рынки Азии внесут особенности в развитие российской экономики, заявил Олег Дерипаска в ходе сессии "НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста" на Красноярском экономическом форуме.

Дерипаска заявил об азиатском векторе в экономике России
Фото: ТАССТАСС

"Мы думали, что мы европейская страна. Сейчас на ближайшие 25 лет будем больше задумываться о своем азиатском прошлом. Эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни", - сказал он.

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По словам Дерипаски, азиатский вектор уже проявляется в экономике России.

"Если раньше на Московской бирже основными инструментами были доллар и евро, то сейчас это юани, расчеты в юанях", - подчеркнул он.

Дружественные рынки, в том числе азиатские, которые обладают серьезными ресурсами, могут стать инвесторами и партнерами для России, считает Дерипаска.

"Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, - это почти $30 трлн глобального ВВП, это 4,5 млрд населения. Это то, от чего нельзя увернуться. Но очень важно верховенство права и предсказуемость. Если мы будем каждый год, каждый квартал менять правила игры, никто не будет верить - ни российские предприниматели, ни иностранные", - добавил он.

Дерипаска также обратил внимание на то, что для привлечения инвесторов у российской экономики должна быть только рыночная основа с конкурентной средой. Государственный капитализм, по его мнению, - это "путь в никуда". "...Нам нужны иностранные инвесторы. Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Это нужно понимать. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и будем те же самые слова говорить", - указал предприниматель.

Красноярский экономический форум "Время Сибири" проходит 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии работают в Москве, Пекине и Астане. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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