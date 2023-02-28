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28 минут назад

В Финляндии сообщили о вступлении экономики в рецессию

ТАСС

Экономика Финляндии официально вступила в рецессию, сообщается в опубликованном во вторник отчете статистического центра республики.

В Финляндии сообщили о вступлении экономики в рецессию
Фото: UnsplashUnsplash

По данным центра, объем ВВП страны в третьем квартале 2022 года снизился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом, а в четвертом - на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. "Последние наблюдения свидетельствуют о сокращении ВВП, что соответствует техническому определению рецессии", - заявил на пресс-конференции представитель статистического ведомства Саму Хакала.

По мнению эксперта, одной из причин экономических изменений стало начало специальной военной операции России на Украине. По словам Хакалы, ситуация особенно повлияла на финские компании, которые вследствие неопределенности начали активно закупать различные продукты и детали, необходимые для создания запасов. Это привело к существенному росту импорта - его объем в 2022 году увеличился на 7,4% по сравнению с показателем 2021 года.

В конце 2022 года в Финляндии был зафиксирован рекордный уровень инфляции, которая впервые с 1981 года достигла 9,1%.

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