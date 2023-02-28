Япония решила помешать укреплению промышленности России

Япония собирается ввести запрет на поставку некоторых товаров, способных укрепить промышленную базу России . Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Япония не только решила помешать укреплению промышленной базы России, но и 28 февраля ввела новые санкции против 143 физических и юридических лиц из РФ. В числе попавших под санкции организаций числятся частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.