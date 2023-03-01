Россия приступает к добровольному сокращению добычи нефти

Россия с марта приступает к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с. Об этом ранее объявлял вице-премьер России Александр Новак. По его словам, решение было добровольным, без консультации со странами ОПЕК+.
Представитель Новака пояснял, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Квота на добычу будет распределяться равномерно между нефтяными компаниями в зависимости от их уровня добычи.
Источник ТАСС в отрасли при этом уточнил, что снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.
Старший аналитик "БКС мир инвестиций" Рональд Смит говорил, что решение России может подтолкнуть вверх как международные нефтяные котировки, так и цену на российскую нефть марки Urals. Это, в свою очередь, может оказать положительный эффект на доходы нефтяных компаний РФ и бюджета.
По его мнению, сокращение предложения российской нефти на мировом рынке для тех потребителей, кто готов ее покупать, может снизить дисконт на Urals, а также облегчить спрос на услуги по транспортировке нефти по морю.
Новак отмечал, что решение России о добровольном сокращении добычи нефти пока принято только на март. Продление этой меры на более поздние сроки будет принято исходя из ситуации. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что эта мера сбалансирует рынок, который сейчас является профицитным.