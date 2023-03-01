Россия приступает к добровольному сокращению добычи нефти

Россия с марта приступает к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с. Об этом ранее объявлял вице-премьер России Александр Новак. По его словам, решение было добровольным, без консультации со странами ОПЕК+.

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Представитель Новака пояснял, что сокращение добычи коснется только нефти без учета газового конденсата. Квота на добычу будет распределяться равномерно между нефтяными компаниями в зависимости от их уровня добычи.

Источник ТАСС в отрасли при этом уточнил, что снижение добычи будет отсчитываться от реального уровня производства, а не от квоты России в рамках сделки ОПЕК+. Согласно параметрам сделки, добыча нефти для РФ определена с ноября 2022 года на уровне в 10,478 млн б/с. В январе 2023 года, как говорил ранее Новак, Россия добывала примерно 9,8-9,9 млн б/с.

Старший аналитик "БКС мир инвестиций" Рональд Смит говорил, что решение России может подтолкнуть вверх как международные нефтяные котировки, так и цену на российскую нефть марки Urals. Это, в свою очередь, может оказать положительный эффект на доходы нефтяных компаний РФ и бюджета.

По его мнению, сокращение предложения российской нефти на мировом рынке для тех потребителей, кто готов ее покупать, может снизить дисконт на Urals, а также облегчить спрос на услуги по транспортировке нефти по морю.