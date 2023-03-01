Цены на российский уголь начали падать

Российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока с начала года подешевел в среднем на 17 процентов. Об этом со ссылкой на данные центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) пишет «Коммерсантъ».

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По оценкам аналитиков, такая динамика связана с относительно теплой зимой, опережающим ростом добычи угля в Китае и резким снижением цен на газ в Европе, которые в феврале оказались в три раза ниже, чем год назад. Скорее всего, ситуация не изменится до конца второго квартала, который характеризуется низким потреблением топлива.

К концу февраля энергетический уголь с калорийностью 6000 килокалорий в портах стоит 135 долларов за тонну, а с калорийностью 5500 килокалорий — 124 доллара. Год назад цены на них колебались на уровне 140-193 доллара за тонну.

По данным Росстата, в январе добыча угля в России сократилась на 1,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 34,9 миллиона тонн. В месячном выражении падение достигло 19,3 процента. В Кузбассе, основном угледобывающем регионе, по сравнению с январем прошлого года добыча упала на восемь процентов, до 17,5 миллиона тонн.

Растущие риски глобальной рецессии снижают спрос на сырьевые товары, в том числе энергетический уголь, отмечает Сергей Гришунин из НРА. Тем не менее он не ожидает падения цен на уголь ниже 120 долларов в первом полугодии, поскольку в этом случае поставки топлива из США а Канады начнут падать.